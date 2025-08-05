Yer: Kayseri! Dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini bıçakladı

Kayseri'deki olayda ilişkin edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2219. Sokak’ta iddiaya göre E.K. ile kardeşi S.K. arasında dolaptaki eşyanın yerini değiştirme yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ!

Tartışmanın büyüdüğü olayda abla E.K., bıçakla kardeşi S.K.’yı kolundan yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan S.K.’yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından E.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)