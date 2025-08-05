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Yer: Kayseri! Dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini bıçakladı

Kayseri’de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Melikgazi ilçesinde abla, iddiaya göre dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini bıçaklayarak yaralanmasına sebep oldu.

Yer: Kayseri! Dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini bıçakladı

Kayseri'deki olayda ilişkin edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2219. Sokak’ta iddiaya göre E.K. ile kardeşi S.K. arasında dolaptaki eşyanın yerini değiştirme yüzünden tartışma çıktı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ!

Tartışmanın büyüdüğü olayda abla E.K., bıçakla kardeşi S.K.’yı kolundan yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer: Kayseri! Dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini bıçakladı 1

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan S.K.’yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından E.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yer: Kayseri! Dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini bıçakladı 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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