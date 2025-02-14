Yer: Kırşehir! Evin bahçesine uçtu: "Ne olur polisi aramayın"

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen şahsın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil evin bahçesine uçarak ters döndü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından sürücü, otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"POLİSİ ARAMAYIN NE OLUR?"

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün, aracından çıkarıldığı sırada, "Ben ne yaptım ağabey? Arabam ne olacak? Ağabey polisi aramayın ne olur" dediği, kendisini sakinleştirmek isteyen bir vatandaşın ise, "Arabası batsın, arabanın kaçı kaç kuruş sana bir şey olmasın. Ölsen daha mı iyi olacaktı?" dediği duyuldu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır