Yer: Kocaeli! Alacak-verecek kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Y.U., birlikte alkol aldığı M.G.’yi, alacak-verecek meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Y.U., tutuklandı.

Yer: Kocaeli! Alacak-verecek kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün gece saatlerinde Çayırova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde birlikte alkol alan Y.U. ile M.G. arasında alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.U., eline aldığı bıçakla M.G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde M.G.'nin öldüğü belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından M.G.'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Y.U. ise polis ekiplerince olay yerinde suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Y.U., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Y.U., ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

