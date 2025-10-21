HABER

Yer Kocaeli... 'Döner skandalı' davasında karar çıktı: Olayda 999 kişi zehirlenmişti! Sanıklara karar çıktı...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan Bayramı’nda 999 kişinin tavuk döner nedeniyle zehirlenmesiyle gündeme gelen skandal davada mahkeme kararı çıktı. İşletme sahibi E. T. ile döner ustası K. Y., "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine hükmetti. Detaylar haberimizde...

Adnan Caddesi'ndeki işletmede Ramazan Bayramı'nın ilk 4 günü olan 30-31 Mart ve 1-2 Nisan tarihlerinde tavuk döner yiyen 999 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk dönerden alınan numunenin test sonuçları olumsuz çıkmış ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlenmişti. İşletme mühürlenmiş, işletme sahibi E. T. ve döner ustası K. Y. ise tutuklanmıştı.

"999 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU"

Hazırlanan iddianamede, işletmeden tavuk döner yiyen toplam 999 kişinin hastaneye başvurduğu, 341 kişinin kolluk birimlerine ve cumhuriyet başsavcılığına müracaat ettiği, 287 kişinin ise dosya kapsamında şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı.

İddianamede, işletmeci E. T. ile döner ustası K. Y.'nin, tavuk etlerini soslayarak pişirip satışa sundukları belirtildi. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, sanıkların tavuk etlerini Ramazan Bayramı öncesinde, 29 Mart'ta toplu şekilde soslayarak dinlenmeye bıraktığı belirlendi. Son kullanma tarihi 3 Nisan olan etlerin, 30-31 Mart ve 1-2 Nisan tarihlerinde pişirilerek müşterilere satıldığı aktarıldı.

"TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ'NE UYGUN DEĞİL"

Olayın ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmede yapılan denetimde alınan numuneler, Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda analiz edildi. Analiz sonucunda döner örneklerinde bacillus cereus, koagülaz pozitif staphylococcus, listeria monocytogenes ve salmonella spp bakterileri tespit edildi. Numunelerin, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi.

SOSTA BEKLETİLEN TAVUK ETİ ZEHİRLEMİŞ

Gıda Mühendisi bilirkişinin 28 Nisan tarihli raporuna göre; olayın Ramazan Bayramı dönemine denk gelmesi nedeniyle tavukların önceden alınıp toplu şekilde soslandığı, 2-3 gün boyunca bekletildiği ve bu durumun ciddi bir hijyen riski meydana getirdiği ifade edildi. Raporda, etlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmemesi ve hijyen kurallarına uyulmamasının, gıda zehirlenmesine yol açtığına dikkat çekildi. Tavuk etlerinin toplu soslandıktan sonra 2-3 gün dolapta bekletilmesi ve pişirileceği günlerde ayrı olarak şişe takılarak pişirilse de sosta bekletilmesi olayı zehirlenmenin tetiklemiş olabileceği ifade edildi. Mağdurlardan çoğunun sağlık durumlarının basit tıbbi müdahaleyle düzeldiği, ancak 7 kişinin durumunun daha ağır olduğu ve bu kişilerin ciddi şekilde etkilendiği bildirildi.

"BİLEREK VE İSTEYEREK KİMSEYE ZARAR VERMEDİK"

Olayla ilgili duruşma Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar davaya SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, bilerek ve isteyerek kimseye zarar vermediklerini söyledi. Savunma yapan sanık avukatları Abdülnasır Keskin, "Dönerden hem müvekkilimin çocuğu hem de çalışanı yemişlerdir ve hastaneye müracaat etmişlerdir. Bir kimsenin bilerek ve isteyerek çocuğuna ve çalışanına bozuk yemek yedirmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkillerimiz 7 aydır tutukludur. Verilecek cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında müvekkillerim yeterince tutuklu kalmıştır. Tahliyelerine, mahkeme aksi kanaletteyse haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanmalarını talep ediyoruz" dedi.

TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında indirim uygulayarak, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 1'er ay, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçundan ise 2 yıl 1'er ay hapis ve 83 bin 300'er lira adli para cezası verdi. Heyet, sanıkların tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Kaynak: İHA

