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Yer: Kocaeli! Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı; 2'si çocuk, 5 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Yer: Kocaeli! Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı; 2'si çocuk, 5 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvardan yokuş aşağı inerken freni boşaldığı öne sürülen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. kontrolündeki otomobile çarptı. Sürüklenen otomobiller yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Kazada, otomobil sürücüsü M.A., yanındaki M.A. ile A.A. ve diğer araçtaki A.E.G. ve Z.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, yaralılardan 2’sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza
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