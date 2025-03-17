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  4. Yer: Kocaeli! Sosyal medyada gündem oldu: "Ben buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez"

Yer: Kocaeli! Sosyal medyada gündem oldu: "Ben buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez"

17.03.2025 16:55
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17.03.2025 16:55
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Kocaeli Körfez'de trafik polisi ve motosiklet sürücüsü Yusuf B. arasında geçen diyalog, kameraya yansıdı. Polis memuru, plakası çatlak olan motosikletin sürücüsüne, “Ben buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez" dedi. Polis memuru ile sürücü arasındaki diyalog, sosyal medyada paylaşılınca ilgi topladı.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde 15 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı. Polisler, durdurulan motosikletin sürücüsü Yusuf B.'ye plakadaki çatlağın sebebini sordu. Sürücü, yaşadıklarını ekiplere anlatırken, polisin, "Yusuf başına da gelmeyen kalmamış. Ben buna ceza yazmazsam gece gözüme uyku girmez" dediği anlar, sürücünün kask kamerasına yansıdı. Yusuf B.'nin plakanın okunduğunu söylemesi üzerine polis memurunun 'Kime göre' diye cevap verdiği de kaydedildi.

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"BİR DAHA KARŞILAŞACAĞIZ"

Plakayı sökmeyi teklif eden sürücüye polis memurunun "Söküp ne yapacaksın? Bundan yazayım; plakayı sök; bir de plakasızlıktan yazayım" dediği anlar ile Yusuf B.'den plakayı yaptıracağına dair söz alan polisin "Ben kime söz verdirdiysem bir daha karşılaşmışızdır. Bir daha karşılaşacağız. İyi akşamlar, cezan yok" dediği anlar da kameraya yansıdı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Polis memuru ile sürücü arasındaki diyalog, sosyal medyada paylaşılınca ilgi topladı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli trafik polisi
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