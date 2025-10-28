HABER

Yer: Konya! İş yerine gelip tüfekle rastgele ateş etti: 12 yaralı

Konya’da sanayi sitesinde bulunan bir iş yerine gelen kişi, av tüfeği ile rastgele etrafa ateş açtı. Olayda iş yerinde ve komşu iş yerleri önünde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde bir oto tamir bakim servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen bir şahıs yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Olay yerinde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Konya
