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  4. Yer: Konya! Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle leyleklere yiyecek bırakıldı

Yer: Konya! Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle leyleklere yiyecek bırakıldı

21.03.2025 17:46
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Konya'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle leyleklere yiyecek takviyesi yapıldı.

Yer: Konya! Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle leyleklere yiyecek bırakıldı

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği ile Beyşehir Belediyesi tarafından Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi ile Adaköy Mahallesi'nde bulunan Leylekler Tepesi'ndeki ardıç ağaçlarının üzerinde bulunan leylek yuvalarına ve buralara yakın yerlere tavuk eti bırakıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, mart ayında leylek yuvalarının dolmaya başladığını söyledi.

Leyleklerin ilçeye geldiğinde kar yağışı ve dondurucu soğuk havanın etkisi altında kaldığını ifade eden Büyükkafalı, "Bu derece soğuğa alışkın değillerdi. Leyleklere, konunun uzmanı akademisyenler tarafından önerilen gıdayı vermeye çalıştık." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Konya leylek
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