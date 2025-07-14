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Yer: Kütahya! Elektrik akımına kapılan kuş yangına neden oldu!

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde çıkan anız yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yer: Kütahya! Elektrik akımına kapılan kuş yangına neden oldu!

Olay, Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kuşun yüksek gerilim hattına çarpması sonucu çıkan kıvılcım, yere düşen kuşla birlikte anızların tutuşmasına neden oldu. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Domaniç Orman İşletmesine bağlı arazözler ile Domaniç ve Çukurca belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yer: Kütahya! Elektrik akımına kapılan kuş yangına neden oldu! 1

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevreye yayılmadan önlenmesi, muhtemel büyük bir felaketin önüne geçti.

Yer: Kütahya! Elektrik akımına kapılan kuş yangına neden oldu! 2

Yetkililer, sıcak havalar ve kuruyan otlar nedeniyle benzer risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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