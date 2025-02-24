Yer: Malatya... İşçilerin horlama kavgasında taşlar sopalar konuştu! 15 yaralı

Olay, öğle saatlerinde eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan şantiyede meydana geldi.

İŞÇİLER ARASINDA 'HORLAMA' TARTIŞMASI

İddiaya göre, şantiye çalışanı işçiler arasında gece saatlerinde başlayan "horlama" meselesi öğle yemeği esnasında da devam etti.

60 İŞÇİ TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 60 işçi taş ve sopalarla birbirlerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 15 işçi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerin şantiye ile hastanelerde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır