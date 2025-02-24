HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Malatya... İşçilerin horlama kavgasında taşlar sopalar konuştu! 15 yaralı

Yer: Malatya... İşçilerin horlama kavgasında taşlar sopalar konuştu! 15 yaralı

24.02.2025 16:39
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
24.02.2025 16:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da şantiye çalışanı işçiler arasında gece saatlerinde başlayan 'Horlama' kavgası öğle yemeğine taşındı. Burada yaklaşık 60 işçi taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olayda 15 kişinin yaralandığı öğrenilirken polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Olay, öğle saatlerinde eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan şantiyede meydana geldi.

2

İŞÇİLER ARASINDA 'HORLAMA' TARTIŞMASI

İddiaya göre, şantiye çalışanı işçiler arasında gece saatlerinde başlayan "horlama" meselesi öğle yemeği esnasında da devam etti.

3

60 İŞÇİ TAŞ VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 60 işçi taş ve sopalarla birbirlerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 15 işçi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekiplerin şantiye ile hastanelerde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İstanbul'da iş insanını kaçırıp 1,3 milyon TL istediler! "Saat 17.00'ye dek vaktin var"İstanbul'da iş insanını kaçırıp 1,3 milyon TL istediler! "Saat 17.00'ye dek vaktin var"
Trump Dedeağaç’taki askeri üssünü kapatıyor...Trump Dedeağaç’taki askeri üssünü kapatıyor...
Anahtar Kelimeler:
İşçi Malatya kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altında 'sert düşüş' uyarısı! Tarih verdi

Altında 'sert düşüş' uyarısı! Tarih verdi

Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Trump Dedeağaç’taki askeri üssünü kapatıyor...

Trump Dedeağaç’taki askeri üssünü kapatıyor...

Cumhurbaşkanı, 1 saat Trump'ın kapısında bekledi ama işler daha da ters gitti

Cumhurbaşkanı, 1 saat Trump'ın kapısında bekledi ama işler daha da ters gitti

2 metre karda çareyi yüzmekte buldu...

2 metre karda çareyi yüzmekte buldu...

Narin Güran cinayetine ışık tutacak! Gözler üç çocuğa çevrildi

Narin Güran cinayetine ışık tutacak! Gözler üç çocuğa çevrildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.