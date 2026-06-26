Yer: Manisa! Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye toplam 410 bin lira ceza kesildi

Şehzadeler ilçesinde otomobilin sürücüsünün yanında ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çarşı Mahallesi'nde devriye görevi yapan Motosikletli Yunus Timleri, bahsi geçen otomobili 1800 Sokak'ta tespit edip, 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak ihtara uymayan otomobil sürücüsü, ters yöne girerek kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobil, Çarşı Bulvarı'nda önü kesilerek durduruldu.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Sürücüsü E.G.'nin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan, yapılan kontrollerde E.G.'nin daha önce sürücü belgesinin iptal olduğu belirlendi. Ehliyetsiz araç kulanan sürücüye, 'dur ihtarına uymamak', 'ters yöne girmek' ve 'trafiği tehlikeye atmak' ihlallerinden 410 bin lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan E.G., polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır