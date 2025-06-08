HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Mardin! Akrabalar arazi için birbirine düştü: 1 ölü 10 yaralı... Geniş güvenlik önlemleri alındı

Mardin'de akraba aileler arazi tartışması nedeniyle birbirine düştü. İki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönerken, 1 kişi öldü 10 kişi de yaralandı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı şüpheliler ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yer: Mardin! Akrabalar arazi için birbirine düştü: 1 ölü 10 yaralı... Geniş güvenlik önlemleri alındı
Melih Kadir Yılmaz

Olay, öğleden sonra, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

23

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Olayda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

25

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cenaze ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı şüpheliler ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 tutuklamaİzmir'de alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 tutuklama
Özgürlük Filosu'nu tehdit etti! "Orduya talimat verdim"Özgürlük Filosu'nu tehdit etti! "Orduya talimat verdim"

Anahtar Kelimeler:
Mardin akraba arazi silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'nin transferine Mesut Özil engeli! Yıldız isme G.Saray'a gitmesini tavsiye etti

F.Bahçe'nin transferine Mesut Özil engeli! Yıldız isme G.Saray'a gitmesini tavsiye etti

Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Araç sahipleri dikkat: Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! '2 kişi şüpheli...'

Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması! '2 kişi şüpheli...'

Feci kaza kask kamerasında: Rögardan sızan suya giren 3 motosikletli sürücü metrelerce savruldu!

Feci kaza kask kamerasında: Rögardan sızan suya giren 3 motosikletli sürücü metrelerce savruldu!

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

O ülkede kan donduran görüntüler! Başkan adayına suikast girişimi... Başından vuruldu!

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

Önce İngiltere şimdi de Almanya... Avrupa savaşa hazırlanıyor! Tarih bile verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.