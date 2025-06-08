Yer: Mardin! Akrabalar arazi için birbirine düştü: 1 ölü 10 yaralı... Geniş güvenlik önlemleri alındı

Olay, öğleden sonra, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Olayda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cenaze ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı şüpheliler ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)