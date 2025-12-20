HABER

Yer: Mardin! Klima montajı yaparken 2'nci kattan düştü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde klima montajı yaparken dengesini kaybeden işçi, 2'nci kattan düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Cumhuriyet Meydanı’ndaki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2’nci katındaki dairenin dış kısmına klima montajı yapan ismi öğrenilmeyen işçi, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

