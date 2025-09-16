HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Mardin! Vatandaşlar fark etti, ekiplere haber verildi: Sır olay

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş tarlada 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Ekiplerin kontrolünde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. İlk incelemede, cesette kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yer: Mardin! Vatandaşlar fark etti, ekiplere haber verildi: Sır olay

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Güney çevre yolundaki boş tarlada hareketsiz yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yer: Mardin! Vatandaşlar fark etti, ekiplere haber verildi: Sır olay 1

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin kontrolünde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cenazesi, otopsi ve kimlik tespiti için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yer: Mardin! Vatandaşlar fark etti, ekiplere haber verildi: Sır olay 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk incelemede, cesette kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yer: Mardin! Vatandaşlar fark etti, ekiplere haber verildi: Sır olay 3

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ve Netanyahu bir kez daha bir araya geliyor! Tarih belli olduTrump ve Netanyahu bir kez daha bir araya geliyor! Tarih belli oldu
RTÜK Başkanı Şahin: “Güçlü bir toplumun en sağlam dayanağı güçlü bir ailedir”RTÜK Başkanı Şahin: “Güçlü bir toplumun en sağlam dayanağı güçlü bir ailedir”

Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.