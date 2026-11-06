Yer: Mersin! Kazaya karışan otomobilin tekeri koptu, kamyonet devrildi: 3 yaralı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi sınırlarında yurt kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K.Ç. idaresindeki otomobil D-400’e çıktığı sırada B.E. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Tekeri kopan otomobil hurdaya dönerken, kamyonet ise devrildi. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi ise hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekilene kadar ise ulaşım kontrollü olarak sağlandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır