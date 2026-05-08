Yer: Muğla! Mazot yüklü tanker böyle alev aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda mazot yüklü tankerde çıkan yangının, güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, istasyondaki boşaltım esnasında tankerin üst kısmından sızan mazotun egzoza temas etmesi ile tankerin alev alması ve yaşanan panik anları yer aldı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Göcek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 15 ton mazot yüklü tanker, bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, tankeri tamamen sardı. Alevler, bu sırada akaryakıt istasyonunda bulunan otomobil ile motosiklete de sıçradı. Motosiklet ile tanker tamamen yanarken, otomobilin ön kısmı ise zarar gördü. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve emniyet güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri olası bir facianın önüne geçebilmek için yoğun çalışma yürüttü. Toplam 7 araç ve 17 personelin müdahale ettiği yangın, 1 saat süren çalışmayla söndürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA

