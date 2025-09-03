Yer: Ordu! Perdenin tutuşmasıyla ev yandı: Eşyalar kül oldu

Yangın, Dağyolu Mahallesi İmam Sarı Uşağı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Yıldız’a ait evin ikinci katında oynayan çocuğun perdeyi tutuşturması sonucu yangın başladı. Alevlerin yayılmasını engellemeye çalışan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen aile bireylerine sağlık ekipleri müdahale etti. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda evin ikinci katındaki eşyalar tamamen yandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)