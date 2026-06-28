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Yer: Ordu! Uyarılara rağmen denize giren genç kayboldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde, valiliğin yasak yönündeki uyarısına rağmen arkadaşlarıyla denize giren Aytekin Ergin (17), dalgalara kapılarak kayboldu. Genci arama çalışmaları sürüyor.

Yer: Ordu! Uyarılara rağmen denize giren genç kayboldu

Olay, saat 14.30 sıralarında Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi Ayanikola Sahili mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte denize giren Aytekin Ergin, bir süre sonra kuvvetli dalga ve akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşları ve çevrede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp genci bulmak için denizde ve kayalık alanlarda arama çalışması başlattı. Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de katıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Ordu Valiliği, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) riski nedeniyle bugün denize girilmesini yasaklamış ve yapılan çağrılarla vatandaşlara duyurmuştu. Kayıp Aytekin Ergin'i arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu
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