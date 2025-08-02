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Yer: Samsun! Dönüş yapmak isterken ırmağa düştü

Samsun'un İlkadım ilçesinde dönüş yapmak isteyen araç Mert Irmağı'na düştü. Araçta bulunan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Samsun! Dönüş yapmak isterken ırmağa düştü

Olay, İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde, Mert Irmağı kenarında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç cadde üzerinde ilerlediği sırada karşısına Mert Irmağı'nda sürdürülen ıslah çalışmaları kapsamında yer alan iş makineleri ve şantiye alanı çıktı. Aynı yoldan geri dönmeye çalışan kadın sürücü, dönüş esnasında direksiyon hakimiyetini kaybedince araç suya düştü.

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTULDULAR

Araçta bulunan 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla suya gömülen araçtan çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından olay yerine çağrılan çekici, suya düşen aracı ırmaktan çıkardı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Samsun
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