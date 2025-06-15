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Yer: Samsun! Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.

Yer: Samsun! Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı
Begüm Özkaynak

Olay, bugün Bakırpınar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasına çalışmaya giden bir vatandaş, ağaçlık bölgede hareketsiz halde bir kişiyi fark ederek durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve cenaze aracı sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespitinin ardından, hayatını kaybeden kişinin uzman jandarma İ.A. olduğu öğrenildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun orman
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