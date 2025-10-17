HABER

Yer: Sarıyer... TIR, çocuk parkına böyle devrildi: O sırada öğrenciler...

İçerik devam ediyor

İstanbul Sarıyer'de büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bisküvi yüklü bir TIR kaygan zeminde kontrolünü kaybederek kaza yaptı. TIR o sırada Sarıyer Belediyesi'ne ait bir okulun açılış etkinliğinin bulunduğu alana doğru devrildi. Çocukların olduğu bölgede yürekler ağza gelirken yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar!

Kaza, saat 12.25 sıralarında Maden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırla yolda ilerleyen Meriç Ç. (24) yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR devrildi.

Yer: Sarıyer... TIR, çocuk parkına böyle devrildi: O sırada öğrenciler... 1

ŞOFÖR YARALANDI

Kaza sonucu şoför kabininde mahsur kalan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. TIR şoförü ardından da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yer: Sarıyer... TIR, çocuk parkına böyle devrildi: O sırada öğrenciler... 2

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Sarıyer... TIR, çocuk parkına böyle devrildi: O sırada öğrenciler... 3

OKULU AÇILIŞINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Diğer yandan kaza sırasında TIR'ın devrildiği alanın alt bölümündeki çocuk parkında Sarıyer Belediyesi'ne ait bir okulun açılış etkinliğinin olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle okuldaki çocuklar ve görevliler panik yaşadı. İtfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak rapor tuttu. Diğer yandan kasasındaki bisküvilerin tahliyesi sonrasında, devrilen TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılacağı öğrenildi. Kaza nedeniyle çevrede de hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yer: Sarıyer... TIR, çocuk parkına böyle devrildi: O sırada öğrenciler... 4

Yer: Sarıyer... TIR, çocuk parkına böyle devrildi: O sırada öğrenciler... 5

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

