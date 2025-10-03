HABER

Yer: Siirt! Kuyumcuya sahte altın sattığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Siirt'te bir kuyumcuyu sahte altın sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Güres Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına müşteri olarak gelen kişi, 27,45 gram altın kolyeyi 120 bin 500 liraya sattı.

İş yeri sahibi, yaptığı kontrolde kolyenin sahte olduğunu tespit etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, teknik takip ve saha çalışmaları sonucu sahte kolye satan kişilerin S.İ, B.S. ve H.A. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin kullandığı araç, Baykan-Bitlis kara yolunda durduruldu. Yapılan üst aramasında sahte kolye, bilezik ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin dükkanda kolyeyi kuyumcuya verdiği ve parayı aldığı görülüyor. (AA)

Siirt sahte altın
