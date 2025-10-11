HABER

Yer: Silivri! Faciadan dönüldü: Kopan kaya parçaları çay bahçesine düştü

İstanbul Silivri'de toprak kaymasının ardından 40 metre yükseklikten kopan kaya parçaları, çay bahçesine düştü. Olay anında çay bahçesinde oturan 1'i çocuk 7 kişi tehlike atlattı. Park halinde olan bir otomobilde hasar oluştu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi Yarlar mevkisinde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Çay bahçesinin yanında bulunan alanda toprak kayması yaşandı. Bu sırda 40 metre yükseklikten kaya parçaları sahil yoluna düştü.

TEHLİKE ATLATTILAR

Olay anında çay bahçesinde oturan 1'i çocuk 7 kişi tehlike atlattı. Park halinde olan bir otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

