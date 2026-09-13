Yer: Sultangazi! Gelin alma töreni tekmeli yumruklu kavgaya döndü... Polis biber gazı kullandı

Olay, dün akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi 14. Sokak’ta meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma merasimi sırasında henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

KAVGA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ! UÇAN TEKME ATTI

Tarafların birbirine girdiği kavga büyüyünce çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında bir kişinin karşı tarafa uçarak tekme attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EKİPLER KAVGAYI AYIRMAK İÇİN BİBER GAZI KULLANDI

Polis ekipleri tarafları ayırmak için müdahalede bulunurken, kavganın devam etmesi üzerine biber gazı kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Taraflar arasındaki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır