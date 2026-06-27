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Yer: Tekirdağ! Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü İlkay Gemici(30), hayatını kaybetti.

Yer: Tekirdağ! Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 8'inci Cadde ile 24'üncü Sokak'ın kesiştiği bölgede meydana geldi. M.H.K.'nin kullandığı otomobil ile İlkay Gemici yönetimindeki
elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen Gemici, savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİH

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gemici'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada gelen bir yakını Gemici'nin öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri baygınlık geçiren kadını ambulansla hastaneye götürdü. Gemici'nin cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü M.H.K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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