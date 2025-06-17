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Yer: Uşak! Bunun adı tek kelimeyle 'Vahşet' Cani adam trafikte tartıştığı kişiyi kemerle boğmaya çalıştı

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Melih Kadir Yılmaz

Kan donduran olay Uşak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflardan biri belindeki kemerini çıkardı ve kavga ettiği kişiyi kemerle boğmaya çalıştı. Vahşet anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Uşak'ta meydana geldi. İddialara göre görüntülere yansıyan şahıslar trafikte tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, dört kişilik grup tek başına olan adamı darbetmeye başladı.

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KEMERİYLE ADAMI BOĞMAYA ÇALIŞTI

Şahıslar tek başına olan önce tekme ve yumruklarla saldırdı. Sonra gruptan bir kişi belindeki kemerini çıkardı ve adamı boğmaya başladı.

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CANİYİ, YANINDAKİ ARKADAŞLARI ZOR DURDURDU

Sokak ortasında vahşet saçan caniyi ise yanındaki diğer arkadaşları durdurmaya çalıştı. Korku dolu anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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KORKU DOLU ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Olay sırasında çevredeki vatandaşların ise 'İnelim ayırılam' dedikleri duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Uşak trafik kavga
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