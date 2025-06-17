Yer: Uşak! Bunun adı tek kelimeyle 'Vahşet' Cani adam trafikte tartıştığı kişiyi kemerle boğmaya çalıştı

Olay, Uşak'ta meydana geldi. İddialara göre görüntülere yansıyan şahıslar trafikte tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, dört kişilik grup tek başına olan adamı darbetmeye başladı.

KEMERİYLE ADAMI BOĞMAYA ÇALIŞTI

Şahıslar tek başına olan önce tekme ve yumruklarla saldırdı. Sonra gruptan bir kişi belindeki kemerini çıkardı ve adamı boğmaya başladı.

CANİYİ, YANINDAKİ ARKADAŞLARI ZOR DURDURDU

Sokak ortasında vahşet saçan caniyi ise yanındaki diğer arkadaşları durdurmaya çalıştı. Korku dolu anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Olay sırasında çevredeki vatandaşların ise 'İnelim ayırılam' dedikleri duyuldu.