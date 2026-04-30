Yer: Van! Küçük Hamza köpeklerin saldırısında can verdi: "Çözüm bulunmasını istiyoruz"

Olay, dün öğlen saatlerinde Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile 10 yaşındaki A. Özsoy, oyun oynadıkları sıra sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

5 YAŞINDAKİ HAMZA HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden çocukların yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı çocuklar Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybederken, yaralı A. Özsoy ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

Hamza Özsoy'un cenazesi detaylı otopsi için Van Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne getirildi. Burada otopsisi yapılan çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Dün gece Saray Devlet Hastanesi morguna getirilen Hamza Özsoy'un cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak ilçe mezarlığına görüldü. Özsoy, gözyaşları arasında toprağa verildi.

"KOŞARKEN ÇAMURA DÜŞTÜM, SONRA BENİ TUTTULAR"

Öte yandan köpeklerin saldırısından yaralı olarak kurtulan 10 yaşındaki A. Özsoy yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Küçük çocuk "Beni görünce koşup geldiler. Kaçarken çamura düştüm, sonra beni tuttular. Babam gelip kurtardı. Okuldan geliyordum. Köpekler yukarıdaydı. Beni gördüler, hemen koşup geldiler. Kaçarken çamura düştüm. Sonra beni tuttular. Babam geldi, beni kurtardı" dedi.



(Saldırıya uğrayan A. Özsoy ile babası Veysi Özsoy)

"BU SORUNA ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Ayrıca yaralı çocuğun babası Veysi Özsoy da yaptığı açıklamada, "Hemen müdahale ettim. Köpeklerin arasına girerek çocuğumu kurtardım. Bu sırada ben de kolumdan yaralandım. Oğlumu hastaneye götürdüm. Hastanede olduğumuz sırada elim bir olay daha yaşandı. Yeğenim Hamza kayıptı. Güvenlik güçleriyle aramaya çıktık. Kısa süre sonra cansız bedenini bulduk. Sahipsiz köpekler sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Bir köpeğin canı yandığında tepki gösteriyorsunuz. Bu çocuk için de ses çıkarın" dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır