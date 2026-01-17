Yer: Yalova! Tartıştığı müşterisi ve arkadaşları tarafından darp edildi

Rüstempaşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde cep telefonu tamiri yapıp satan Mustafa Yargıcı (34), üç hafta önce gelen bir müşterisine cep telefonu sattı. Bir süre sonra iş yerine gelen müşterisi, telefonunda arıza olduğunu söyledi. Mustafa Yargıcı ile konuşup telefonun tamir edilmesini kabul eden müşteri, sorunu giderilen telefonunu alarak iş yerinden ayrıldı.

RAPOR ALDI

Önceki gün tekrar gelip, telefondan memnun olmadığını söyleyen müşteri ile Mustafa Yargıcı arasında tartışma çıktı. Buradan telefonu alarak ayrılan müşteri, bir süre sonra 8 arkadaşı ile iş yerine gelip Mustafa Yargıcı'yı darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Yargıcı'nın burnunun kırıldığı belirlendi. 10 gün iş göremez raporu alan Yargıcı, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.

"8 ARKADAŞI İLE GELDİ"

Mustafa Yargıcı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Telefonu sattığım müşteri, iş yerime gelip memnun olmadığını söyledi. Ben de ona, 'Telefonu geri alabileceğim gibi onarıp kendisine tekrar verebileceğimi ilettim. Bana, 'Telefonu tamir ederseniz, sorun çözülür' dedi. Ben de telefonu onarıp, kendisine verdim. Daha sonra tekrar gelip benden telefonu geri almamı istedi. Aramızda çıkan tartışma sonrası kendisini kovdum. Akşam saatlerinde telefon ile arayıp, bana küfür ve hakaretler yağdırdı. Kendisini konuşmak için iş yerime davet ettiğimde 8 arkadaşı ile geldi. Anlaşmak için birlikte çay ocağına gittik. Burada da ağza alınmayacak kelimeler söyleyince vatandaşlar bizi ayırdı. Sonra iş yerime gelip, beni mağazamın önünde dövdüler. Burnum kırıldı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan bu olay sonrası beni döven kişi ve kişilerden şikayetçiyim." Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır