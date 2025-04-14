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Yerlikaya duyurdu: 880 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini, 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya duyurdu: 880 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı
Devrim Karadağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon yapıldı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, 777 paket toplam 880 kilogram uyuşturucu madde (skunk) ele geçirildi.Operasyonda, 1’i yabancı uyruklu 7 şüpheli ise yakalandı.

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Operasyonla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım. " ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu
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