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Yeşilay’ın bisiklet turu Erzurum’da farkındalık oluşturdu

Erzurum’da Yeşilay’ın 13. Geleneksel Bisiklet Turu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi.

Yeşilay’ın bisiklet turu Erzurum’da farkındalık oluşturdu

Erzurum’da, Yeşilay tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yeşilay’ın bisiklet turu Erzurum’da farkındalık oluşturdu 1

Erzurum Kalesi önünden başlayan bisiklet turu; Kent Meydanı, Havuzbaşı güzergâhının ardından başlangıç noktası olan Kale önünde sona erdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Yeşilay’ın bisiklet turu Erzurum’da farkındalık oluşturdu 2

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, Yeşilay’ın uzun yıllardır toplumun sağlığını tehdit eden alışkanlıklara karşı önemli bir mücadele yürüttüğünü belirterek, bisiklet sürüşünün de sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olan spor yapma alışkanlığına dikkat çektiğini ifade ederek, "Bağımlılıkla mücadele yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğundadır. Tütün, alkol, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığı gençlerin geleceğini tehdit eden önemli sorunlar arasında yer almaktadır" dedi.

Yeşilay’ın bisiklet turu Erzurum’da farkındalık oluşturdu 3

Sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması ve sporun günlük hayatın bir parçası hâline getirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, bisiklet turunun tamamlanmasının ardından sona erdi.

Yeşilay’ın bisiklet turu Erzurum’da farkındalık oluşturdu 4

Yeşilay’ın bisiklet turu Erzurum’da farkındalık oluşturdu 5

Yeşilay’ın bisiklet turu Erzurum’da farkındalık oluşturdu 6
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum bisiklet Yeşilay farkındalık
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