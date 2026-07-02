Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınmıştı! Evindeki kedi kumunda bile uyuşturucu çıktı: Yaser Koçak tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

UYUŞTURUCU SATILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yetenek Sizsiniz programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.

KEDİ KUMUNDAN BİLE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

YASER KOÇAK TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır