Yetki tartışması sürüyor! CHP'li 10 belediyeden otel yangını açıklaması: 'Soruşturma polis aracılığıyla yürütülürdü'

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Bu facianın sorumluluğunu üstlenme konusunda ise tüm kurumlar ise günlerdir birbirini suçluyor. Yetki tartışması ve soruşturma devam ederken CHP’li 10 belediye başkanı Bolu’da toplandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Bartın Belediye Başkanı Muhammed Rıza Yalçınkaya, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse bir araya geldi.

"SORUŞTURMAYI JANDARMA YÜRÜTÜYOR"

Belediye başkanları adına Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek basın açıklaması yaptı. Başkan Erkek, Bolu Belediyesi’nin otelin denetimiyle ilgili yetki ve sorumluluğun olmadığını ifade etti. Soruşturmayı jandarmanın yürüttüğünü belirten Erkek, “Bir insanın sorumluluğundan bahsedebilmek için onun yetkisi olmak zorundadır. Görev, yetki ve sorumluluk kavramları hukukta çok önemlidir. Bu kazanın, bu yangının, bu facianın meydana geldiği yer, Kartalkaya’daki otel, Bolu Belediyesi’nin mücavir alanının dahi dışındadır. Mahalle yetki sınırından bahsetmiyorum, mücavir alanın dahi dışındadır. Bu nedenle zaten soruşturmayı jandarma yürütüyor. Bolu Belediyesi’nin yetki alanında olsaydı, soruşturma polis aracılığıyla yürütülürdü.” dedi.

"YETKİ BAKANLIĞA AİT"

Erkek, "2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'na göre denetim yetkisi ve sorumluluk tamamen bakanlığa aittir. Kanun bunu açıkça belirtmektedir. Ayrıca bakanlığın hazırladığı bir yönetmelik de var: Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkındaki Yönetmelik. Devletin hazırladığı bu yönetmelik de aynı durumu teyit etmektedir” ifadelerini kullandı.

Muharrem Erkek sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuklarını kaybedenler var, torunlarını kaybedenler var, evlatlarımızı kaybettik. Bu kadar büyük acının üzerine, adaleti tecelli ettirmekle görevli olanlar maalesef gerçeğin üzerini örtmeye çalışıyor. İşte bu yüzden bugün buradayız, Bolu’dayız. Hem bu acıyı paylaşmak hem de Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın yanında olduğumuzu göstermek için… Çünkü belediye başkanımızın ne yetkisi var ne de sorumluluğu. Ama bazıları, özellikle sorumluluğu üzerlerinden atmak için özel bir çaba sarf etmektedir. Çok değerli basın mensupları, maalesef bu ucube sistemde yargı, yürütmenin tahakkümü altına girmiştir. İşte bu yüzden bu adaletsiz düzende birçok suçsuz insan gözaltına alınabiliyor, birçok masum insan cezaevine konabiliyor. Ama şunu hiç kimse unutmasın: Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan aynı zamanda çok iyi bir hukukçudur. Ne Tanju Özcan, ne içimizden herhangi biri, ne genel başkanımız ne de herhangi bir üyemiz… Bu adalet mücadelesinde hiçbir şeyden korkmayız ve bir santim dahi geri adım atmayız. Hakikate ulaşmak ve adaletin tecelli etmesi için her zaman dimdik durmaya devam edeceğiz. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum.”