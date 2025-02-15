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  4. Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören tutuklandı! Demirören Yatırım Holding'ten açıklama

Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören tutuklandı! Demirören Yatırım Holding'ten açıklama

15.02.2025 22:14
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İş insanı Yıldırım Demirören'in kardeşi Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören karşılıksız çek nedeniyle tutuklandı. Konuyla ilgili olarak Demirören Yatırım Holding'ten açıklama geldi. Holding açıklamasında "Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır. Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır" dedi.

Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören tutuklandı! Demirören Yatırım Holding'ten açıklama

Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi olarak karşılıksız çek gösterildi. Konuyla ilgili olarak Demirören Yatırım Holding'ten açıklama geldi.

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Holding'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.

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Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır.

Sn. Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur.

Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır.

Basına ve kamuoyuna duyurulur."

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Demirören
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