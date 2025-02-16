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  4. Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören tutuklanmıştı! Tahliye kararı verildi...

Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören tutuklanmıştı! Tahliye kararı verildi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.02.2025 20:03
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İş insanı ve Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören, karşılıksız çek nedeniyle tutuklanmıştı. Halk TV'nin haberine göre Demirören için tahliye kararı verildi.

Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören tutuklanmıştı! Tahliye kararı verildi...

İş insanı Yıldırım Demirören'in kardeşi Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören karşılıksız çek nedeniyle tutuklanmıştı. Demirören'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV'nin haberine göre söz konusu ödeme yapıldı ve Tayfun Demirören için tahliye kararı verildi.

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Tayfun Demirören'in tutuklanmasına yol açan söz konusu borç Demirören ailesi tarafından ödendi. Ödemenin yapılması ile birlikte, çek alacaklısı olan alacaklıların avukatı İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda, Demirören hakkındaki cezanın düşürülmesi talep edildi.

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TAHLİYE YAZISI GÖNDERİLDİ

Bu başvurlar üzeri, mahkeme, düşme kararı verdi. Bu kararla birlikte Demirören için tahliye yolu da açılmış oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz ve İlamat Bürosu, cezaevine yazı gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Demirören
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