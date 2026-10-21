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Yıldırım’da parklara kış bakımı

Yıldırım Belediyesi, kış mevsimi öncesi ilçedeki parklardaki bakım ve onarım çalışması başlattı.

Yıldırım’da parklara kış bakımı

İlçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandıran Yıldırım Belediyesi, bir yandan da mevcut parkları yeniliyor. Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında; yıpranan oyun aletleri onarılırken, kauçuk zeminler yenilendi ve kırık ekipmanlar da tamir edildi. Yıldırım’daki parklar yürütülen çalışmaların ardından çocukların güvenle oynayabileceği, ailelerin ise huzurla vakit geçirebileceği alanlara dönüştürüldü.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yeşil alanları ve parkları artırmanın yanı sıra mevcut parkların bakım ve yenileme çalışmalarına da önem verdiklerini belirtti. Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin nefes alabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri yaşam alanlarını Yıldırım’a kazandırıyoruz. Bir yandan da mevcut parklarımızı düzenli olarak bakım ve onarımdan geçiriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte keyifle zaman geçirebileceği ve çocuklarımızın güvenle oynayabileceği nitelikli yaşam alanların sayısını artırmak. Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizde 47 adet yeni parkı hizmete açtık. Ayrıca bu dönemde toplam 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak ve Yıldırım’ın yeşil kimliğini güçlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Yıldırım’da parklara kış bakımı 2

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Yıldırım’da parklara kış bakımı 5

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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park
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