HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Yıldızlar neden göz kırpar gibi görünür? Sebebi nedir?

Bilimsel açıklaması ile helyum ve hidrojenden meydana gelen yıldızlar, karanlık uzayda ışıklar saçan, gökyüzüne bakıldığı zaman bir noktayı andıran görünümü ile aslında plazma küreleridir. Dünyadan gece karanlığında gökyüzüne bakılınca çıplak göz ile görülebilen binlerce yıldız bulunmaktadır.

Yıldızlar neden göz kırpar gibi görünür? Sebebi nedir?
Ferhan Petek

Güneş ışıkları da dahil olmak üzere dünyadaki enerjinin çoğunun kaynağı Güneş'tir. Yıldızlar yeryüzünden bakıldığı zaman eğer güneş ışığı altında kalmadılarsa gökyüzünde görülebilmektedirler. Bu da gece karanlığında görünebildikleri anlamına gelir. Parlama özellikleri ise çekirdeklerinde oluşan çekirdek kaynaşması ya da füzyon tepkimeleri sırasında açığa çıkan nükleer enerjinin yıldızların içinden geçtikten sonra dış uzaya ışınım ile yayılmasıdır.

Astronomlar yıldızların tayflarını, parlaklıklarını ve uzaydaki hareketlerini gözlemlerler ve yıldızların yaşını, kimyasal bileşimlerini ya da kütleleri gibi çeşitli özelliklerini belirleyebilmektedir. Bir yıldızın toplamdaki kütlesi, yıldızların gelişimlerinin ve yok olmalarının başat belirleyicisi olarak kabul edilir.

Yıldızlar neden göz kırpar gibi görünür? Sebebi nedir?

Yıldızlar gece çıplak göz ile bakıldığı zaman bazen göz kırpıyormuş gibi görünebilirler. Aslında böyle bir durum gerçekleşmez. Bu durum bir göz kırpma değil bir titreşim olarak açıklanmaktadır. Bütün yıldızların ışıkları gece gökyüzünde titreşir şekilde görünemeyecek kadar sabit olurlar. Ancak yıldızların ışıkları insan gözlerine ulaşabilmek için dünyanın atmosferinden geçmek zorunda kalır.

Yıldızlar ufka yakın oldukları zaman daha fazla titreşirler. Işıklarının daha çok titreşmesinin nedeni ışınlarının dünya atmosferine neredeyse teğet olarak geçmeleri ile ilgili bir durumdur. Bu sayede atmosfer içinde çok daha uzun yol alır. Işınlar yıldızlar gökyüzünde daha yüksekte oldukları zamana oranla daha kalın bir atmosfer diliminden geçmek zorunda kalmaktadırlar.

Atmosfer daima sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi durumuna sahne olur. Sıcak hava çok daha az bir yoğunluğa sahiptir ve ışığın daha az kırılmasına neden olur. Soğuk hava ise çok daha yoğun olur ve ışığın daha fazla kırılmasına sebebiyet verir. Yıldızların ışıkları kilometrelerce kalınlıkta olan atmosferin içinde bu sıcak ve soğuk hava katmanları arasından geçerken daima küçük ve farklı açılarda kırılmalara uğrar.

Beyaz ışık birden fazla rengin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Her rengin dalga boyunda farklılık gözlemlenir. Işık atmosferden içeri girerken de farklı açılardan kırılmaktadır. Her bir rengin farklı açılardan kırılması göz kırpıyor gibi görünen yıldızların daha renkli parlamasına neden olmaktadır.
Gündelik hayatta kolayca gözlemlenebilen bu kırınım olayı sıcak günlerde asfalt yol üzerinde ya da sahilde çok ısınmış kumlardan yükseldiği görülen sıcak havanın görüntüyü bulanık hale getirmesine benzer bir durumdur. Yıldızların başına da bu duruma benzer bir durum gelmektedir. Sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesi de kişilere yıldızların göz kırpıyormuş gibi gelmesine neden olur.

Güneş Sistemi'nde yer alan Venüs, Jüpiter, Satürn, Mars, Merkür gezegenleri çıplak gözle bakıldığı zaman çok parlak olan yıldızlar gibi görünmektedir. Oysa bu gezegenlerin ışıkları kolayca titreşim yaşamaz. Bu durumun nedeni bu gezegenlerin yıldızlardan çok daha yakın olmasıdır. Bu durum da gezegenlerin gökyüzünde arkalarından geçmiş oldukları yıldızlardan çok daha rahat bir şekilde ayrılabilmesini sağlamaktadır. Gezegenler yıldızlar gibi aynı atmosfer içinden geçiyor oldukları halde kırılmalara uğramazlar.

Bu açısal büyüklük nedeniyle gönderdikleri ışınlar, atmosfer içinde daha kalın ve daha yoğun bir ışık demeti oluşturur. Kalın ve yoğun olan bu ışık demeti aynı kırınıma uğrar, ancak farklı şekilde titreşmez ve ayırt edilebilir bir değişiklik göstermez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cenaze törenlerinde skandal: Kimisi yanlış kimisinde iki ceset var!Cenaze törenlerinde skandal: Kimisi yanlış kimisinde iki ceset var!
Yer: İzmir! Zabıta seyyar satıcı darp etti: Tepki çeken anlar kamerada!Yer: İzmir! Zabıta seyyar satıcı darp etti: Tepki çeken anlar kamerada!

Anahtar Kelimeler:
uzay gökyüzü yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı

Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı

Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası! Transfer olmayı resmen kabul etti

Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu bombası! Transfer olmayı resmen kabul etti

Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...

Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...

Orman yangınlarıyla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı!

Orman yangınlarıyla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı!

Dünyayı tedirgin eden açıklama: "Harekat yeniden başlayabilir"

Dünyayı tedirgin eden açıklama: "Harekat yeniden başlayabilir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.