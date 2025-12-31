HABER

Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek

Meteoroloji 45 kenti tek tek açıklayarak kar ve fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının 10 derece azalması bekleniyor. Bazı bölgeler aşırı yağış alırken bazı bölgelerde buzlanma ve don tehlikesi var. Rüzgarın da şiddetli olması hayati tehlikeleri ortaya çıkarabilir. İşte il il son durum.

Ufuk Dağ

Türkiye 2025'in son gününde soğuk havaların etkisine girdi. Kar bekleyenleri ise sevindiren bir gelişme yaşandı. Birçok il beyaza bürünürken eğitime de ara verildi. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 il için sarı kodlu kar ve fırtına uyarısı yayınladı. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı ve Güney Ege, Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak şeklinde olması bekleniyor.

45 İL HANGİSİ

Meteoroloji'nin kar ve fırtına uyarısı yaptığı iller şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan Kilis, Osmaniye, Düzce.

Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek 1

YAĞIŞ, BUZLANMA, DON...

Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Karaman, Kayseri, Niğde, Sivas ve Tokat çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batı kesimleri, Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek 2

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacak. Meteoroloji Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu kaydetti.

İLLERE GÖRE HAVA SICAKLIĞI

Bursa 3°C, 4°C, Çanakkale 3°C, 5°C, İstanbul 3°C, 5°C, İzmir 6°C, 10°C, Muğla 5°C, 10°C, Adana 6°C, 8°C, Hatay 2°C, 3°C, Antalya 10°C, 15°C, Ankara 0°C, 2°C, Eskişehir -1°C, 0°C, Kayseri -6°C, 4°C, Konya 1°C, 7°C, Bolu -2°C, 0°C, Düzce 1°C, 2°C, Sinop 5°C, 6°C, Zonguldak 3°C, 4°C, Rize 4°C, 12°C, Samsun 6°C, 7°C, Trabzon 8°C, 13°C, Erzurum -17°C, -5°C, Kars -17°C, -5°C, Malatya -6°C, -1°C, Van -12°C, 1°C, Diyarbakır -12°C, -2°C, Gaziantep -2°C, 0°C, Mardin -5°C, 0°C.

Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek 3

RÜZGAR ŞİDDETLİ ESECEK

Rüzgarın Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması istendi.

meteoroloji kar uyarı yağış
