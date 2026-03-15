Yıllar önceki vasiyeti yerine getirildi! İlber Ortaylı sesinden çok etkilenmişti, selasını o verdi

13 Mart'ta yaşamını yitiren ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yıllar önce dile getirdiği bir vasiyet gün yüzüne çıktı. Üsküdar’daki Çinili Camii’nin imam hatibi Dursun Şahin’in bir cuma namazında okuduğu seladan etkilenen Ortaylı, namaz sonrası Şahin’le tanışmak istedi. Sohbet sırasında Şahin’in sesindeki üslubu merak eden Ortaylı, “Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın?” diye sordu. Dursun Şahin ise bu soruya, Türk sanat müziği sanatçısı Amir Ateş’ten ders aldığını söyleyerek yanıt verdi.

VASİYETİNİ BÖYLE BIRAKTI

Bunun üzerine Ortaylı Şahin’e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktı. Yıllar sonra ortaya çıkan bu unutulmaz anı, hem Ortaylı’nın hem de Şahin’in sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.

İLBER ORTAYLI'NIN SELASINI VERDİ

İHA'nın aktardığına göre; 13 Mart’ta hayatını kaybeden İlber Ortaylı’nın vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya’da bir camide selayı okudu. Şahin'in görevinden dolayı Almanya'da bulunduğu belirtildi.

"ÜLKEMİZİN VE BİZİM BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Şahin, selayı okuduktan sonra “Ülkemizin kıymetli, değerli tarihçilerinden, yazarlarından, akademisyenlerinden olan İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Ülkemizin ve bizim başımız sağ olsun” dedi.

FATİH ALTAYLI GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Gazeteci Fatih Altaylı da Ortaylı’nın vefatının ardından yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşamıştı. Altaylı, gözyaşlarını tutmakta zorlandığı konuşmasında Ortaylı’nın sağlık sorunlarını uzun süre kamuoyundan uzak yaşamayı tercih ettiğini söylemişti. Ortaylı’nın kendisine hiç bakmadığını, hastalığını büyütmeden hayatına devam ettiğini belirten Altaylı, “Kendine hiç bakmadı, hastalığını önemsemedi ama çalışmayı hiç bırakmadı” demişti.

TÜRKİYE İLBER HOCASINI KAYBETTİ

Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerde hastanede vefat etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ortaylı için geçtiğimiz günlerde ailesinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İlber Ortaylı’nın 5 gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Geçtiğimiz ocak ayında prostat ameliyatı olan Ortaylı, sonrasında bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yatırılmış sonrasında taburcu olmuştu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada 3 gün diyalize girdiği öğrenilen Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili de tedavi görüyordu. Ortaylı, rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı, Osmanlı ve Türk tarihi üzerine çalışmaları, kitapları ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere tarihi anlattı. 1947’de Bregenz’de doğan Ortaylı, ailesiyle Türkiye’ye taşındı ve Ankara Üniversitesi’nde eğitim aldı.

1968 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirmiştir. Daha sonraları Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik okudu.

Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Halil İnalcık ile yaptı.

Uzun yıllar akademisyenlik yapan Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’de ders verdi; 2005–2012 arasında Topkapı Sarayı Müzesi müdürü olarak çalıştı.

Ortaylı’nın eserleri arasında İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek ve Türklerin Tarihi gibi önemli kitaplar bulunuyor. Çok dilli ve kendine özgü anlatımıyla Ortaylı, Türkiye’de tarih alanında saygın bir isim olarak "hocaların hocası" olarak tanınıyor.