Yıllarca çalıştı, didindi... 30 yıllık emek bir gecede buhar oldu! "Yaklaşık 10 milyon lira zararımız var"

Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ile 3076 sokak kesişiminde bulunan 2 katlı marketin depo olarak kullanılan üst katında saat 17.00 sıralarında klima kaynaklı yangın çıktı. Klima ünitesinin patlamasıyla birlikte çıkan yangın tüm markete yayıldı.

Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alırken, alevlerin sardığı marketin üst kısmı tamamen küle döndü. Yangın anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

'KAFENİN SAHİBİ BAĞIRARAK DIŞARI ÇIKTI'

Yangın anına marketin yakınında oturduğu kafede şahit olan Halit Mert, "Kafenin sahibi bir anda 'Yangın var' diye bağırarak dışarı çıktı. Biz de kendimizi dışarı attık. Hemen dışarıdaki vatandaşları yanan marketin yakınından uzaklaştırarak, itfaiye ekiplerine yardımcı olduk. Yangın hızla büyüdü, itfaiye çok kısa sürede geldi. Tüm market küle döndü. Geçmiş olsun" dedi.

'ALIŞVERİŞ YAPARKEN ELEKTRİK KESİLDİ'

Yangına markette alışveriş yaparken yakalanan bir müşteri, ödeme sırasında beklerken yangın başladığını ve ardından elektriğin gittiğini, can haliyle kendilerini dışarı attıklarını anlattı.

'30 YILLIK EMEĞİM MAHVOLDU'

30 senedir işlettiği marketin yandığını gören Ali Yürekli, "Yangın anında evdeydim, torunum geldi 'Dede marketimiz yanıyor' dedi. Yangının klimadan çıktığını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 10 milyon zararımız var. Yukarıyı depo olarak kullanıyorduk. Şu an market tamamen kullanılamaz hale geldi. 30 yıllık emeğim mahvoldu. Marketim tamamen yanıp, kül oldu" diyerek gözyaşı döktü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)