Yıllarca zehirlendiğini gizli kamerayla öğrendi! Cezası şoke etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan zehirleme olayı, yıllar sonra ortaya çıkan kamera görüntüleriyle yeniden gündeme geldi. Çalıştığı şirkette uzun süre nedeni belirlenemeyen sağlık sorunları yaşayan malzeme mühendisi Rong Yuan, iş arkadaşının kendisini zehirlediğini gizli kamerayla ortaya çıkardı. Su şişesinde ölümcül düzeyde kadmiyum tespit edilen Yuan, olayın ardından tutuklanan iş arkadaşının yalnızca 1 gün cezaevinde kalmasına tepki gösterdi. Mahkûmiyet kaydının silinmesi için başvuruda bulunulması üzerine görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Berkeley kentinde yaşayan Rong Yuan, 2017 yılında Berkeley Engineering and Research şirketinde malzeme mühendisi olarak çalışmaya başladı.

İşe başlamasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayan Yuan, şiddetli bulantı, kusma, saç dökülmesi ve organlarında meydana gelen hasar nedeniyle defalarca hastaneye kaldırıldı.

Rahatsızlıklarının nedenini uzun süre öğrenemeyen genç kadın, kanser olabileceğini düşünerek aylarca tedavi arayışını sürdürdü.

Sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine iş arkadaşı David Xu ile iletişime geçen Yuan, beklemediği bir yanıt aldı.

Xu, Yuan'a, "Binada küf olabilir, acele etme evden çalış" diyerek işe dönmek için acele etmemesini söyledi.

2019 yılının başında Yuan'ın annesi, kızının çalışma masasındaki su şişesinden içtiğinde alışılmadık bir tat fark etti.

Suyun ekşi ve garip bir tada sahip olması üzerine şüphelenen Yuan, içeceğine yabancı bir madde karıştırılmış olabileceğini düşünmeye başladı.

Şüphelerini araştırmak isteyen genç kadın, Amazon üzerinden satın aldığı küçük bir gizli kamerayı çalışma masasına yerleştirdi.

GİZLİ KAMERA İŞ ARKADAŞINI ELE VERDİ

Yuan'ın masasına yerleştirdiği kamera, 11 Şubat ve 4 Mart 2019 tarihlerinde dikkat çekici görüntüler kaydetti.

Kayıtlarda, şirketin kıdemli mühendislerinden David Xu'nun elindeki tüpten Yuan'ın su şişesine beyaz renkli bir madde döktüğü görüldü.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olay polise bildirildi. İncelenmek üzere teslim edilen su numunelerinde zehirli bir ağır metal olan kadmiyum tespit edildi.

Yapılan analizlerde, sudaki kadmiyum miktarının hayati tehlike oluşturabilecek seviyenin milyonlarca kat üzerinde olduğu belirlendi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLAMASI DÜŞÜRÜLDÜ

Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan David Xu hakkında tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve iki ayrı ağır zehirleme suçlamasıyla dava açıldı.

Ancak yargılama sürecinde savcılıkla yapılan anlaşma sonucunda Xu hakkındaki ağır suçlamalar düşürüldü.

Xu, tek bir zehirleme suçlaması kapsamında, suçu açıkça kabul etmeden mahkûmiyete razı olma anlamına gelen "no contest" yolunu tercih etti.

Davanın hâkimi, savcılıkla yapılan anlaşmayı "son derece cömert" olarak değerlendirdi.

Hâkim, denetimli serbestlik süresini iki yıla çıkarsa da Xu yalnızca 1 gün cezaevinde kaldı.

MAHKÛMİYET KAYDININ SİLİNMESİNİ İSTEDİ

İki yıllık denetimli serbestlik sürecini tamamlayan David Xu, Kaliforniya yasalarının tanıdığı haklardan yararlanmak amacıyla yeniden mahkemeye başvurdu.

Xu, Alameda County'deki mahkemeden ağır suç mahkûmiyetine ilişkin sicil kaydının düşürülmesini talep etti.

Bu gelişme, zehirlenme nedeniyle kalıcı sağlık sorunları yaşadığını belirten Rong Yuan'ın tepkisine neden oldu.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle artık tam zamanlı çalışamadığını ifade eden Yuan, yargılama sonucunda verilen cezayı yetersiz bulduğunu dile getirdi.

"NEREDEYSE ÖLÜYORDUM, ADALET SİSTEMİ BENİ KORUYAMADI"

İş arkadaşının mahkûmiyet kaydını sildirmek için harekete geçmesinin ardından Yuan, yıllar önce kaydettiği gizli kamera görüntülerini basın kuruluşlarıyla paylaştı.

Yaşadıklarını kamuoyuna duyurarak Xu'nun sicil kaydının temizlenmesine karşı mücadele başlatan Yuan, adalet sisteminin kendisini koruyamadığını söyledi.

Yuan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Neredeyse ölüyordum, adalet sistemi beni koruyamadı. Bu görüntüler benim son çaremdi."

Gizli kamera kayıtlarının kamuoyuna yansımasıyla birlikte, Yuan'ın yıllar boyunca yaşadığı sağlık sorunları ve Xu hakkında yürütülen yargılama süreci yeniden gündeme geldi.