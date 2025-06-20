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Yine Kayseri, yine kene vakası! Tedavisi yapılan hasta, gözetim altına alındı

Son günlerde sıkça yaşanan kene ısırması vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kayseri’nin Tomarza ve Pınarbaşı’nda ilçelerinden sonra Bünyan ilçesine bağlı Elbaşı Mahallesi’nde de yılın ilk kene vakasına rastlandı. Hastanede tedavisi yapılan hasta, gözetim altına alındı.

Yine Kayseri, yine kene vakası! Tedavisi yapılan hasta, gözetim altına alındı

Edinilen bilgilere göre; tarlada çalıştığı sırada vücudunda birden fazla kene bulunduğunu fark eden vatandaş, durumu fark eder etmez hastaneye başvurdu. Bünyan Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından hasta gözetim altına alındı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle müşahede altında tutulan vatandaşın sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

kene

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇAĞRI: "KENE VAKALARINA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Belediye Başkanı Selahattin Metin; hastaneye kaldırılan vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Vatandaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizi kene vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
kene Kayseri
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