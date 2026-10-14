Yine uçak yine '7500' kodu! Almanya'dan havalandı, ekipleri alarma geçirdi

Almanya’nın Frankfurt kentinden Yeni Delhi’ye sefer yapan Air India’nın AI2030 sefer sayılı uçağında, güvenlik alarmı yaşandı. Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak, yaşanan gelişmelerin ardından Hindistan’ın Jaipur Uluslararası Havalimanı’na yönlendirildi.

Uçağın yerel saatle 09.35 sıralarında havalimanına güvenli şekilde indiği belirtilirken, olayın ardından kapsamlı güvenlik incelemesi başlatıldı.

UÇAKTA GÜVENLİK OPERASYONU BAŞLATILDI

Acil inişin ardından uçak, havalimanındaki özel bir güvenlik alanına alındı. Ekipler uçakta detaylı arama gerçekleştirirken yolcuların ve bagajların da güvenlik kontrollerinden geçirildiği bildirildi.

'7500' KODU

İlk bilgilere göre pilot, uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarını bildirmek amacıyla kullanılan uluslararası 7500 transponder kodunu kısa süreliğine gönderdi. Hava trafik kontrolünün sinyali almasının ardından uçak Jaipur’a yönlendirildi.

KAÇIRILMA ALARMI YANLIŞLIKLA MI VERİLDİ?

Jaipur Havalimanı yetkilisi Charan Singh, ilk değerlendirmelerde alarmın yanlışlıkla verilmiş olabileceğini ifade etti. Ancak olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin kesin bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik çalışmalarına Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF), yerel polis ve bomba imha ekipleri katıldı. Hindistan’ın Terörle Mücadele Birimi de inceleme sürecinde görev aldı.

Olayın ardından ilk haberlerde uçağın bomba ihbarı nedeniyle yönlendirildiği öne sürülürken, sonraki bilgilendirmelerde uçak kaçırma şüphesi doğuran alarmın öne çıktığı aktarıldı. Yetkililerin incelemeleri sürerken alarmın nedeni henüz netlik kazanmadı.

30 EYLÜL'DE DE İSRAİL UÇAĞINDA ALARM VERİLMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının 30 eylül günü 770 ve 7500 kouyla acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirilmişti.

Güvenli bir şekilde inen uçakla ilgili ortaya çıkan detay ise kan dondurmuştu.

Pilotlardan birinin diğer pilotu bıçaklayıp; intihar etmeye ve uçağı düşürmeye çalıştığı; yolcuların müdahalesiyle faciadan dönüldüğü ortaya çıkmıştı.