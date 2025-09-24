YKS ek tercih kılavuzu 2025! ÖSYM'den son dakika haberi geldi: Boş kontenjanlar, taban puanları, ek tercih ücreti...

YKS ek tercih kılavuzu 2025 belli oldu. Güzel bir maaş ve güzel bir gelecek için doktor, öğretmen, mühendis, avukat... vs. olmak isteyen öğrenciler üniversite hayali kuruyordu. İlk yerleşmede bir sonuç alamayanlar şimdi son dakika YKS ek tercih haberlerine kilitlendi. Yarın başlayacak ek tercih yerleştirme işlemleri öncesi sürekli ÖSYM'nin resmi sayfası yakından takip edilirken, "Boş kontenjanlar açıklandı mı? Hangi üniversitenin taban puanı ne?" soruları yanıt buldu. YKS ek tercih kılavuzu 2025, ÖSYM tarafından yayımlandı.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 YAYIMLANDI, ÖSYHM DUYURDU

YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili açıklamayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptı. Kişisel sosyal medya hesabı (X) üzerinden paylaşımda bulunan Ersoy, "2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinden erişebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

YKS EK TERCİH 2025 NE ZAMAN? HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihlerini de duyuran ÖSYM Başkanı Ersoy, "Kıymetli adaylar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih başvurusu yapmak isteyen adaylar bir yandan da "YKS ek tercih işlemleri nasıl yapılacak?" sorusuna yanıt ararken, beklenen detaylı açıklama ise ÖSYM'den geldi. Yapılan açıklamada "Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

2025 YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Üniversite hayali kuran adaylar, yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelerin boş kontenjanlarını ve tabanpuanlarını da merak ediyordu. Söz konusu YKS ek tercih kılavuzu 2025 ile bu sorulardan bazıları da yanıt bulmuş oldu.

YKS EK TERCİH İÇİN KAÇ TL ÜCRET ÖDENECEK?

2025 yılında ek tercih ücreti 130 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine izin verilmeyecek.

ÖSYM'NİN YKS EK TERCİH 2025 AÇIKLAMASI

YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır."