HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yoğun kar ve sis balıkçıları durdurdu: Tekneler kıyıya çekildi

Tunceli’de etkisini artıran kar yağışı ve sisle birlikte balıkçılar teknelerini kıyaya çekere ava ara verdi.Tunceli ve ilçelerinde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı ve görüş mesafesini ciddi ölçüde düşüren sis, Keban Baraj Gölü’nde balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

Yoğun kar ve sis balıkçıları durdurdu: Tekneler kıyıya çekildi

Tunceli’de etkisini artıran kar yağışı ve sisle birlikte balıkçılar teknelerini kıyaya çekere ava ara verdi.

Tunceli ve ilçelerinde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı ve görüş mesafesini ciddi ölçüde düşüren sis, Keban Baraj Gölü’nde balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gölde avlanmakta olan balıkçılar, can ve mal güvenliğini riske atmamak adına teknelerini kıyıya çekti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte göl üzerinde yoğun sis oluşurken, görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğü öğrenildi.
Çemişgezek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Güler, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 5 gün süreyle göle açıklamayacaklarını belirtti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de sahte içki operasyonu! 5 şüpheli tutuklandıİzmir'de sahte içki operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı
Ayşe Tokyaz'ın ikizi konuştu! Cemil Koç'la ilgili çarpıcı detaylar: "Cem diye tanıttı, 'yazılımcıyım' dedi"Ayşe Tokyaz'ın ikizi konuştu! Cemil Koç'la ilgili çarpıcı detaylar: "Cem diye tanıttı, 'yazılımcıyım' dedi"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.