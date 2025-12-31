Yoğun kar ve sis balıkçıları durdurdu: Tekneler kıyıya çekildi

Tunceli’de etkisini artıran kar yağışı ve sisle birlikte balıkçılar teknelerini kıyaya çekere ava ara verdi.

Tunceli ve ilçelerinde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı ve görüş mesafesini ciddi ölçüde düşüren sis, Keban Baraj Gölü’nde balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gölde avlanmakta olan balıkçılar, can ve mal güvenliğini riske atmamak adına teknelerini kıyıya çekti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte göl üzerinde yoğun sis oluşurken, görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğü öğrenildi.

Çemişgezek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Güler, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 5 gün süreyle göle açıklamayacaklarını belirtti.Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır