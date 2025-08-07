HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını, asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu

YÖK'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarını ve bilim insanlarını değersizleştirmeye yönelik "sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu" şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, gerçek dışı iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye'deki üniversitelerde görev yapmadığının kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Buna rağmen asılsız iddiaların devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür. Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da freni patlayan kamyon site duvarına çarptıBursa’da freni patlayan kamyon site duvarına çarptı
Otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
YÖK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında büyük fark...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında büyük fark...

'9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu

'9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor! Bir kişi gözaltında

Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor! Bir kişi gözaltında

Denizli'de korkunç olay! Her şey para için

Denizli'de korkunç olay! Her şey para için

DEM Parti'den 'belediye başkanı' kararı

DEM Parti'den 'belediye başkanı' kararı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.