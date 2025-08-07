YÖK'ten sahte diplomalı 400 akademisyen olduğu iddiasını yayanlara suç duyurusu

YÖK'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yükseköğretim kurumlarını ve bilim insanlarını değersizleştirmeye yönelik "sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu" şeklinde temelsiz ve spekülatif paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, gerçek dışı iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye'deki üniversitelerde görev yapmadığının kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Buna rağmen asılsız iddiaların devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür. Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Söz konusu asılsız iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da asılsız haber ve paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır