YÖK Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal mi etti? İddialar sonrası CHP'den açıklama geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı ön seçimde tek aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatılmıştı.

Söz konusu soruşturma kararı sonrası bir anda sosyal medyada 'İmamoğlu'nun diplomasını YÖK İptal etti' iddiası gündem oldu. Söz konusu iddialar hızla yayılırken, açıklama ise CHP'li 28. Dönem İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer'den geldi.

Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."