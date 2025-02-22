HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. YÖK Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal mi etti? İddialar sonrası CHP'den açıklama geldi

YÖK Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal mi etti? İddialar sonrası CHP'den açıklama geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.02.2025 21:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonrası YÖK'ün İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğine dair iddialar bir anda gündem olurken; CHP'den jet açıklama geldi.

YÖK Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal mi etti? İddialar sonrası CHP'den açıklama geldi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı ön seçimde tek aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatılmıştı.

Söz konusu soruşturma kararı sonrası bir anda sosyal medyada 'İmamoğlu'nun diplomasını YÖK İptal etti' iddiası gündem oldu. Söz konusu iddialar hızla yayılırken, açıklama ise CHP'li 28. Dönem İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer'den geldi.

Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."

adfafa

Özel, Erdoğan'a seslendi: "Nerede bu peynir?" Özel, Erdoğan'a seslendi: "Nerede bu peynir?"
İzmir'de korkunç kaza: Yola böyle savruldularİzmir'de korkunç kaza: Yola böyle savruldular
Gazze Şeridi'nde kalan esir sayısını açıkladıGazze Şeridi'nde kalan esir sayısını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu YÖK CHP diploma ibb
En Çok Okunan Haberler
Her yarım saat için 50 TL ödemeye hazır olun!

Her yarım saat için 50 TL ödemeye hazır olun!

Yapay zekaya sorduk! Derbi için hem skor hem oran verdi

Yapay zekaya sorduk! Derbi için hem skor hem oran verdi

Yeni takımındaki ilk golünü kendi kalesine attı

Yeni takımındaki ilk golünü kendi kalesine attı

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

İkinci el araç alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıtılacak... Galericiler isyanda: "35 yıllık esnafım böyle bir şey görmedim"

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek fırtınası! Devler peşine takıldı

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek fırtınası! Devler peşine takıldı

Fiyatlar Türkiye'nin ortalamasını geçti!

Fiyatlar Türkiye'nin ortalamasını geçti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.