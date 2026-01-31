Yola düşen kayayı otomobilleriyle çektiler

Edinilen bilgilere göre, Gültekin Akça, arkadaşlarıyla birlikte otomobille gezdiği sırada Sazak köyü yolu üzerinde büyük bir kaya parçasının yola düştüğünü fark etti. Muhtemel bir kazanın önüne geçmek isteyen Akça ve arkadaşı, önce kayayı yol kenarına itmeye çalıştı. Ancak kayanın ağırlığından dolayı başarılı olamadılar. Bunun üzerine otomobilin çeki demirine halat bağlayan iki arkadaş, kayayı araç yardımıyla yol kenarına çekerek yolu trafiğe güvenli hale getirdi. Vatandaşların duyarlı davranışı, muhtemel kazaların önüne geçti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

