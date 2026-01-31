HABER

Yola düşen kayayı otomobilleriyle çektiler

Tokat’ta seyir halindeyken yola düşen kaya parçası, vatandaşları dikkati ve duyarlı davranışı sayesinde tehlike oluşturmadan yol kenarına çekildi.

Edinilen bilgilere göre, Gültekin Akça, arkadaşlarıyla birlikte otomobille gezdiği sırada Sazak köyü yolu üzerinde büyük bir kaya parçasının yola düştüğünü fark etti. Muhtemel bir kazanın önüne geçmek isteyen Akça ve arkadaşı, önce kayayı yol kenarına itmeye çalıştı. Ancak kayanın ağırlığından dolayı başarılı olamadılar. Bunun üzerine otomobilin çeki demirine halat bağlayan iki arkadaş, kayayı araç yardımıyla yol kenarına çekerek yolu trafiğe güvenli hale getirdi. Vatandaşların duyarlı davranışı, muhtemel kazaların önüne geçti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Tokat
