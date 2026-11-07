Yola fırlayan karaca cep telefonu kamerasına yansıdı

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde seyir halindeki bir aracın önüne aniden fırlayan karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Mihalıççık ile Yunusemre arasındaki karayolunun Hamitoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güzergahta aracıyla ilerleyen bir sürücü, yol kenarındaki araziden aniden yola fırlayan karaca ile karşılaştı. Karayolundan hızla karşıya geçerek açık araziye doğru koşan karaca, araç içerisinden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kısa süreli panik yaşayan sürücü yoluna devam ederken, yaban hayvanı arazide gözden kayboldu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır