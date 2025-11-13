HABER

Yola kontrolsüz çıkan otomobil, motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Denizli’de yol kenarında duraksayan otomobil, kontrolsüz şekilde çıkması sonucu motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araçta maddi hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi Kazım Kaynak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında duraksayan ve henüz sürücüsü bilinmeyen otomobil, kontrolsüz şekilde yola çıkması sonucu yukarıdan gelen motosikletli ile çarpıştı. Çarpışma sonucu araç ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken motosiklet sürücüsü yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen polis ekipleri yolu kontrollü şekilde kapattı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüsü olay yerinde müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından çekici ile otomobil ve motosiklet çekilirken polis ekipleri yolu kontrollü şekilde açtı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

