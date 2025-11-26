HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yolcu minibüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’da cip ile şehiriçi yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolcu minibüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Mahmut G.’nin kullandığı 02 H 0168 plakalı şehiriçi yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 KTL 447 plakalı cip çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Mahmut G., kızı Emine G. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü ile cip çarpıştı: 3 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avcılar'da tır üst geçide çarptıAvcılar'da tır üst geçide çarptı
Kardeşinin başına tabanca dayayıp, 'şaka yaptım' dedi! Kardeşinin başına tabanca dayayıp, 'şaka yaptım' dedi!

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Apartmanda bütün ailenin cansız bedeni çıktı! "Bu bir katliamdır"

Apartmanda bütün ailenin cansız bedeni çıktı! "Bu bir katliamdır"

Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Paybull'a yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturması! 25 gözaltı

Her şeyi bir bir anlattı: Kendisini ihbar etti! 'Bahis şikesi yaptım'

Her şeyi bir bir anlattı: Kendisini ihbar etti! 'Bahis şikesi yaptım'

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Elektrikte yeni dönem: Mesaj gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

Elektrikte yeni dönem: Mesaj gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.